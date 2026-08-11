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НЛО з Бразилії привернуло увагу США: розслідування розкрило несподівану правду

08:11 11.08.2026 Вт
2 хв
Хайп чи реальна загадка?
aimg Ольга Завада
США 6 днів шукали мертвий екіпаж НЛО в Бразилії (фото: Pexels)

У розсекречених документах США знайшли згадку про загадкову подію в Бразилії 1963 року. Американські чиновники тоді розслідували повідомлення про металеву кулю, що нібито впала з неба, а всередині знайшли тіло невідомого пілота.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на матеріал Daily Mail.

Радіоефір, залучення Держдепу та NASA

Історія розпочалася 8 листопада 1963 року з трансляції на португальському радіо Radio Tupi в Ріо-де-Жанейро.

У матеріалі стверджувалося, що у центрі муніципалітету Конде (штат Баїя) впала велика металева куля, утворивши вирву завглибшки близько 4 метрів.

У радіоповідомленні зазначалося, що всередині апарата зі скляними вікнами нібито виявили тіло людини у важкому костюмі з незрозумілими символами.

Новина викликала резонанс, через що Посольство США у Ріо-де-Жанейро надіслало запити до Держдепартаменту, Міністерства оборони США та NASA для з'ясування обставин.

Офіційні особи припускали, що йшлося про зонд або метеорологічну кулю.

Оприлюднені матеріали про інцидент (скриншот: Daily Mail)

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Результати розслідування та спростування міфу

Протягом шести днів американські дипломати проводили перевірку на місці. Зібрані дані повністю спростували історію про падіння апарата та виявлення екіпажу.

Консул США в Сальвадорі Гарольд Мідкіфф повідомив, що історія була вигадана у Ріо-де-Жанейро:

Журналісти та розслідувачі, які прибули у Конде, не знайшли жодного свідка, який бачив би падіння об'єкта.

Міністерство повітроплавання Бразилії офіційно заперечило факт будь-яких надзвичайних подій чи падіння невідомих апаратів у цьому регіоні.

Єдиним реальним результатом епізоду став репортаж місцевого журналіста, який він передав із Конде за допомогою старого апарата азбуки Морзе.

Оприлюднення цих матеріалів у сучасному архіві свідчить лише про те, як американські структури реагували на схожі чутки у роки холодної війни, а не про підтвердження реального контакту з інопланетними технологіями.

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