НЛО из Бразилии привлекло внимание США: расследование раскрыло неожиданную правду

В рассекреченных документах США обнаружили упоминание о загадочном событии в Бразилии 1963 года. Американские чиновники тогда расследовали сообщения о якобы рухнувшем с неба металлическом шаре, а внутри нашли тело неизвестного пилота.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на материал Daily Mail.
История началась 8 ноября 1963 года по трансляции на португальском радио Radio Tupi в Рио-де-Жанейро.
В материале утверждалось, что в центре муниципалитета Конде (штат Баия) упал большой металлический шар, образовавший воронку глубиной около 4 метров.
В радиосообщении отмечалось, что внутри аппарата со стеклянными окнами якобы обнаружено тело человека в тяжелом костюме с непонятными символами.
Новость вызвала резонанс, из-за чего Посольство США в Рио-де-Жанейро направило запросы в Госдепартамент, Министерство обороны США и NASA для выяснения обстоятельств.
Официальные лица предполагали, что речь шла о зонде или метеорологическом шаре.
Обнародованные материалы об инциденте (скриншот: Daily Mail)
В течение шести дней американские дипломаты проводили проверку на месте. Собранные данные полностью опровергли историю о падении аппарата и обнаружении экипажа.
Консул США в Сальвадоре Гарольд Мидкифф сообщил, что история была придумана в Рио-де-Жанейро:
Прибывшие в Конде журналисты и расследователи не нашли ни одного свидетеля, который видел бы падение объекта.
Министерство воздухоплавания Бразилии официально отрицало факт каких-либо чрезвычайных происшествий или падения неизвестных аппаратов в этом регионе .
Единственным реальным результатом эпизода стал репортаж местного журналиста, передаваемого из Конде с помощью старого аппарата азбуки Морзе.
Обнародование этих материалов в современном архиве свидетельствует лишь о том, как американские структуры реагировали на подобные слухи в годы холодной войны, а не подтверждение реального контакта с инопланетными технологиями.