НКРЭКУ затягивает с обнародованием результатов проверки "ГарПока" за блокирование 3 млрд грн, - нардеп

"Наше уважаемое НКРЭКУ еще не полностью вышло из праздничной суеты. Просто я не могу найти других объяснений тому, что регулятор задерживается с обнародованием результатов проверки госпредприятия "Гарантированный покупатель", - сказал нардеп.

Он напомнил, что Нацкомиссии необходимо было разобраться по поводу правомерности блокирования на счетах "ГарПока" 3 млрд грн в ноябре прошлого года. Эти средства - остаток из предоставленных нам еврокредитов, которые должны были поступить производителям возобновляемой энергии.

"Однако, поскольку средства не были уплачены и с их распределением происходила какая-то вакханалия, НКРЭКУ в середине декабря приступило к проверке "ГарПока". И я скажу, на то были причины", - добавил Кучеренко.

Он указал, что через месяц представители регулятора провели все необходимые действия, имели доступ ко всем необходимым документам, чтобы сделать соответствующие выводы.

"Надеюсь, что результаты своей работы они представят уже в ближайшие дни. И своей честной, незаангажированной профессиональной деятельностью начнут оправдывать свои немалые зарплаты и премии, которые оплачивает им потребитель из своего кармана", - подчеркнул нардеп.