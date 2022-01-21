НКРЕКП затягує з оприлюдненням результатів перевірки "ГарПоку" за блокуванння 3 млрд грн, - нардеп

"Наше шановне НКРЕКП ще не повністю вийшло зі святкової метушні. Просто я не можу знайти інших пояснень тому, що регулятор затримується з оприлюдненням результатів перевірки держпідприємства "Гарантований покупець", - сказав нардеп.

Він нагадав, що Нацкомісії необхідно було розібратися щодо правомірності блокування на рахунках "ГарПоку" 3 млрд грн у листопаді минулого року. Ці кошти - залишок з наданих нам єврокредитів, які мали надійти виробникам відновлюваної енергії.

"Однак, оскільки кошти не були сплачені і з їх розподілом відбувалася якась вакханалія, НКРЕКП в середині грудня розпочало перевірку "ГарПоку". І я скажу, на те були причини", - додав Кучеренко.

Він вказав, що за місяць представники регулятора провели всі необхідні дії, мали доступ до всіх потрібних документів, щоб зробити відповідні висновки.

"Сподіваюсь, що результати своєї роботи вони представлять вже в найближчі дні. І своєю чесною, незаангажованою, професійною діяльністю почнуть виправдовувати свої чималі зарплати та премії, які оплачує їм споживач із своєї кишені", - підкреслив нардеп.