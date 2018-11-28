НКРЭКУ утвердила инвестиционную программу ПАО "Черновцыгаз" на 2018 год

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

"Черновцыгаз" должно вложить 9,9 млн гривен в газораспределительные сети

В середине ноября Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг утвердила объем инвестиций ПАО "Черновцыгаз" на текущий год. Крупнейшими статьями расходов являются замена сетей и индивидуальные счетчики. Об этом сообщает пресс-служба газораспределительной компании.

Согласно постановлению НКРЭКУ, "Черновцыгаз" должно вложить 9,9 млн гривен в газораспределительные сети. На эти средства будут заменены 12,3 км газопроводов.

"В Черновицкой области в замене нуждается более чем 1 тысяча километров газовых сетей, из которых 421,5 километров уже полностью исчерпали свой ресурс, ведь эксплуатируются свыше 40 лет. Чтобы провести необходимую модернизацию только газораспределительных сетей, нам необходимо инвестировать более 100 миллионов гривен", - рассказывает технический директор ПАО "Черновцыгаз" Дмитрий Кривко.

Еще около 6 млн гривен будет направлено на установку 3 тыс. индивидуальных счетчиков. 3,2 млн гривен будет направлено на создание обменного фонда в 2500 узлов учета. Это только 50% от необходимого количества. Ведь ежегодно во время поверки отбраковывается около 5 тыс. счетчиков газа.

Инвестиционная программа ПАО "Черновцыгаз" на текущий год была утверждена только в середине ноября постановлением НКРЭКУ № 1431 от 13.11.2018 года.