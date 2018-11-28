ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

НКРЕКП затвердила інвестиційну програму ПАТ "Чернівцігаз" на 2018 рік

Новини » Енергетика    28.11.2018 - 17:24
НКРЕКП затвердила інвестиційну програму ПАТ "Чернівцігаз" на 2018 рік
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

"Чернівцігаз" має вкласти 9,9 млн гривень в газорозподільні мережі

В середині листопада Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг затвердила обсяг інвестицій ПАТ "Чернівцігаз" на поточний рік. Найбільшими статтями витрат є заміна мереж та індивідуальні лічильники. Про це повідомляє прес-служба газорозподільчої компанії.

Згідно з постановою НКРЕКП, "Чернівцігаз" має вкласти 9,9 млн гривень в газорозподільні мережі. На ці кошти будуть замінені 12,3 км газопроводів.

"В Чернівецькій області заміни потребує більше ніж 1 тисяча кілометрів газових мереж, з яких 421,5 кілометрів вже повністю вичерпали свій ресурс, адже експлуатуються понад 40 років. Щоб провести необхідну модернізацію тільки газорозподільних мереж, нам необхідно інвестувати понад 100 мільйонів гривень", - розповідає директор технічний ПАТ "Чернівцігаз" Дмитро Кривко.

Ще близько 6 млн гривень буде направлено на встановлення 3 тис. індивідуальних лічильників. 3,2 млн гривень буде спрямовано на створення обмінного фонду у 2500 вузлів обліку. Це тільки 50% від необхідної кількості. Адже щороку бід час повірки відбраковується близько 5 тис. лічильників газу.

Інвестиційну програму ПАТ "Чернівцігаз" на поточний рік було затверджено тільки в середині листопада постановою НКРЕКП  № 1431 від 13.11.2018 року.

ПАТ "Сумигаз" безкоштовно повірило понад 35 тис. лічильників газу ПАТ "Дніпропетровськгаз" за 10 місяців розподілило 936,4 млн куб. м газу
Новини України Чернівцігаз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся