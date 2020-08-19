НКРЭКУ срывает большую приватизацию Зеленского, - Буймистер

Регулятор, внедряя методологию RAB-тарифа с двумя базами активов и низкой ставкой доходности на старую базу искусственно создает условия, по которым стоимость облэнерго будет обесценена и их можно будет приватизировать по сниженной стоимости.

Об этом заявила нардеп фракции "Слуга народа", председатель подкомитета по вопросам развития конкуренции и равных условий для бизнеса комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Людмила Буймистер.

"Большая приватизация с выгодными условиями - это курс президента, который он неоднократно декларировал. Дмитрий Сенниченко, глава Фонда госимущества, также неоднократно заявлял, что ждет стимулирующий тариф для начала процесса приватизации государственных облэнерго, иначе изношенные государственные активы будут проданы за бесценок. В то время как внедрение RAB-тарифа с европейской методологией (1 база активов со ставкой доходности на уровне WACC) увеличивает стоимость активов государственных облэнерго с 2-3 млрд грн до 10-13 млрд грн", - заявила депутат.

Вместе с тем, нардеп подчеркивает, что участники рынка неоднократно акцентировали на этом внимание во время обсуждения, но НКРЭКУ не обращали внимание на эти замечания.

По ее мнению, отказ от европейского курса во внедрении RAB-регулирования – это способ сделать выгодные условия для покупки государственных облэнерго "олигархами", чтобы потом поднять ставки доходности и сделать бизнес распределения электроэнергию выгодным для новых владельцев.

"Главная цель - меньше денег для сетей, чтобы они стоили дешевле для приватизации и "прикрываться" вечными байками популистов о росте тарифов. То, что делает регулятор сейчас - это имитация реформ, возвращение к "азаровщине" и попытка скрыть за этими метаниями продажа облэнерго за бесценок. Очень похоже, что регулятор реализует новую схему одного известного политика из профильного комитета ВР. Которому безразлично, что таким образом и он, и госрегулятор игнорирует курс президента на большую приватизацию", - заявляет Буймистер.

Напомним, в Минэнерго призвали НКРЭКУ пересмотреть методологию RAB-тарифа в пользу европейского подхода.