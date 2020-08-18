В Минэнерго призвали НКРЭКУ пересмотреть условия RAB-тарифа в пользу европейского подхода

Фото: линии электропередач (РБК-Украина)

Предложенную НКРЭКУ методологию в министерстве считают такой, что требует доработки

Министерство энергетики считает предложенную НКРЭКУ методологию стимулирующего регулирования такова такой, что требует доработки и призывает прислушаться к позиции участников рынка.

Об этом говорится в ответе министерства на проект постановления.

В частности, Министерство рекомендует Регулятору принять стимулирующее регулирование с применением показателя WACC для определения нормы дохода по европейским подходом. От корректной методологии тарифа зависит качество услуги по распределению электроэнергии, уменьшение стоимости присоединений к электросетям и приватизация надлежащих государственных операторов систем распределения (облэнерго).

Министерство энергетики также подчеркивает, что при существующей модели тарифообразования объемы финансирования работ по обновлению сетей за инвестиционными программами охватывают незначительный процент от потребности.

Предложенную же НКЭРКУ методологию в Министерстве энергетики считают такой, что требует доработки.

"Если оценивать сумму необходимых инвестиций в распределительные сети с точки зрения перспективы, то согласно пятилетних Планов развития электрических сетей для реализации всех мероприятий, необходимо привлечь в среднем на год около 11 млрд грн. В то же время за последние 3 года инвестиции в распределительные сети в соответствии с выполненными ОСР инвестпрограмм составляют 4 млрд грн в год", - отмечают в Министерстве.

В Минэнерго считают, что тарифная методология НКРЭКУ должна быть такой, которая даст возможность операторам систем распределения достичь снижения уровня SAIDІ до среднего по стране - 220 минут и снижение потерь электрической энергии в электрических сетях до 7-7,5%.

Также в Минэнерго отмечают, что от стимулирующего регулирования зависят перспективное уменьшение стоимости присоединений к электросетям операторов систем распределения, приватизация принадлежащих государству пакетов акций операторов систем распределения.

Предлагаем прислушаться к предложениям всех заинтересованных сторон в отношении проекта постановления с целью решения накопившихся годами проблем распределительных компаний с целью обеспечения качественного бесперебойного электроснабжения потребителям Украины", - подчеркнули в Министерстве.

Поскольку введение RAB-тарифа должно стать эффективным механизмом привлечения новых инвестиций, в Министерстве отмечают, что рекомендуют регулятору принять стимулирующее регулирование с применением показателя WACC с целью соблюдения общепринятой в европейских странах практики.

Напомним, ранее эксперты рынка - Европейская Бизнес Ассоциация, Общественная союз "Умные электросети Украины", Всеукраинская энергетическая Ассамблея, Экспертный совет при Министерстве энергетики Украины - дали оценку, что для привлечения инвестиций в отрасль и обновление электросетей, стимулирующее тарифообразование должно быть принято по европейской методологии - единая база активов и ставка доходности на уровне WACC, что составляет около 17% для отрасли электроэнергетики в Украине