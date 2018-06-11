В НКРЭКУ согласовали план мероприятий для решения проблем ТЭК Киева

Во время встречи были обсуждены вопросы стабильного энергоснабжения города Киева

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) согласовала план неотложных мероприятий для решения существующих проблем. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Регулятора.

Как указывается, план мероприятий "планируется провести с целью урегулирования существующих проблемных вопросов по обеспечению устойчивого функционирования топливно-энергетического комплекса г. Киева, недопущения возникновения внештатных ситуаций во время отопительного сезона 2018/2019 годов, обеспечения надежного и качественного централизованного отопления и централизованного снабжения горячей воды для потребителей г. Киева. 8 июня проведено совместное рабочее совещание с представителями Киевской городской государственной администрации, КП исполнительного органа Киеврады (Киевской городской государственной администрации) "Киевтеплоэнерго", ПАО "Киевэнерго", НАК "Нафтогаз Украины", Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, а также других ведомств".

"Во время рабочего совещания были обсуждены вопросы получения КП исполнительного органа Киеврады (Киевской городской государственной администрации) "Киевтеплоэнерго" лицензий и разрешительных документов для осуществления хозяйственной деятельности по производству электрической и тепловой энергии, урегулирования существующих вопросов относительно хозяйственного ведения средствами производства электрической и тепловой энергии, подписание соглашений на поставку топливно-энергетических ресурсов для осуществления хозяйственной деятельности с целью стабильного энергоснабжения города Киева", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что украинское правительство на заседании 6 июня утвердило план реализации первого этапа Энергетической стратегии до 2035 года.