В НКРЕКП узгодили план заходів для вирішення проблем ПЕК Києва

Під час зустрічі були обговорені питання стабільного енергопостачання міста Києва

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) узгодила план невідкладних заходів для вирішення існуючих проблем. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Регулятора.

Як зазначається, план заходів "планується провести з метою врегулювання існуючих проблемних питань стосовно забезпечення сталого функціонування паливно-енергетичного комплексу м. Києва, недопущення виникнення позаштатних ситуацій під час опалювального сезону 2018/2019 років, забезпечення надійного та якісного централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води для споживачів м. Києва 8 червня провела спільну робочу нараду з представниками Київської міської державної адміністрації, КП виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Київтеплоенерго", ПАТ "Київенерго", НАК "Нафтогаз України", Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, а також інших відомств".

"Під час робочої наради були обговорені питання щодо отримання КП виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Київтеплоенерго" ліцензій та дозвільних документів для здійснення господарської діяльності з виробництва електричної та теплової енергії, врегулювання існуючих питань щодо господарського відання засобами виробництва електричної та теплової енергії, підписання угод на постачання паливно-енергетичних ресурсів для здійснення господарської діяльності з метою стабільного енергопостачання міста Києва", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український уряд на засіданні 6 червня затвердив план реалізації першого етапу Енергетичної стратегії до 2035 року.