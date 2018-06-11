Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

В НКРЕКП узгодили план заходів для вирішення проблем ПЕК Києва

НовиниПолітика    11.06.2018 - 10:03
Фото: НКРЕКП (facebook.com-nerc.gov.ua)
Фото: НКРЕКП (facebook.com-nerc.gov.ua)

Під час зустрічі були обговорені питання стабільного енергопостачання міста Києва

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)  узгодила план невідкладних заходів для вирішення існуючих проблем. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Регулятора.

Як зазначається, план заходів "планується провести з метою врегулювання існуючих проблемних питань стосовно забезпечення сталого функціонування паливно-енергетичного комплексу м. Києва, недопущення виникнення позаштатних ситуацій під час опалювального сезону 2018/2019 років, забезпечення надійного та якісного централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води для споживачів м. Києва 8 червня провела спільну робочу нараду з представниками Київської міської державної адміністрації, КП виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Київтеплоенерго", ПАТ "Київенерго", НАК "Нафтогаз України", Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, а також інших відомств".

"Під час робочої наради були обговорені питання щодо отримання КП виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Київтеплоенерго" ліцензій та дозвільних документів для здійснення господарської діяльності з виробництва електричної та теплової енергії, врегулювання існуючих питань щодо господарського відання засобами виробництва електричної та теплової енергії, підписання угод на постачання паливно-енергетичних ресурсів для здійснення господарської діяльності з метою стабільного енергопостачання міста Києва", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український уряд на засіданні 6 червня затвердив план реалізації першого етапу Енергетичної стратегії до 2035 року.

Уряд затвердив план реалізації першого етапу Енергетичної стратегії В "ДНР" тривають серйозні перебої з постачаннями палива з РФ, - ІС
Теги публікації: топливо, НКРЭКУ, енергетика, план  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Намагалася зробити селфи: в дніпровському кафе померла відвідувачка (фото)
У Грузії з викинутих на смітник яєць народилися сотні курчат (відео)
"Треба з Росією дружити": соцмережі розлютило відео з молоддю, зняте у Києві
Переможниця "Холостяка" вийшла заміж: подробиці одруження
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся