НКРЭКУ рассматривает возможность увеличения фонда зарплаты "Энергоатома"

Нацрегулятор ближайшее время также готов рассмотреть пересмотр тарифа для НАЭК

Сейчас рассматриваются возможности увеличения фонда заработной платы НАЭК "Энергоатом". Об этом сообщил член Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Коваленко, передает пресс-служба парламента.

Кроме того, по его словам, нацрегулятор ближайшее время готов рассмотреть пересмотр тарифа для НАЭК.

"Член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко заявил, что сейчас комиссия рассматривает возможности увеличения фонда заработной платы НАЭК "Энергоатом", а также в ближайшее время регулятор готов рассмотреть пересмотр тарифа для компании. Он добавил, что компания не всегда выбирает даже те средства, которые установлены тарифом, а это важно и влияет на дальнейшее формирование тарифа", - говорится в сообщении.

Так, исполняющий обязанности главы комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Александр Домбровский предложил провести внутреннюю дискуссию между нацрегулятором и "Энергоатомом" для того, чтобы определиться с дальнейшими действиями. Для этого нардеп предложил площадку комитета.

Он добавил, что при необходимости комитет по вопросам ТЭК готов выступить модератором этой дискуссии.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины утвердил перечень объектов электроэнергетики, подлежащих ведомственной военизированной охране. В этот перечень вошло и госпредприятие "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".