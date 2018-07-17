НКРЕКП розглядає можливість збільшення фонду зарплати "Енергоатому"

Нацрегулятор найближчим часом також готовий розглянути перегляд тарифу для НАЕК

Наразі розглядаються можливості збільшення фонду заробітної плати НАЕК "Енергоатом". Про це повідомив член Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитро Коваленко, передає прес-служба парламенту.

Крім того, за його словами, нацрегулятор найближчим часом готовий розглянути перегляд тарифу для НАЕК.

"Член НКРЕКП Дмитро Коваленко заявив, що наразі комісія розглядає можливості збільшення фонду заробітної плати НАЕК "Енергоатом", а також найближчим часом регулятор готовий розглянути перегляд тарифу для компанії. Він додав, що компанія не завжди вибирає навіть ті кошти, які встановлені тарифом, а це важливо і впливає на подальше формування тарифу", - сказано у повідомленні.

Так, виконуючий обов’язки голови комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Олександр Домбровський запропонував провести внутрішню дискусію між нацрегулятором та "Енергоатомом" для того, щоб визначитися з подальшими діями. Для цього нардеп запропонував майданчик комітету.

Він додав, що за потреби комітет з питань ПЕК готовий виступити модератором цієї дискусії.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України затвердив перелік об'єктів електроенергетики, які підлягають відомчій воєнізованій охороні. У цей перелік увійшло і держпідприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".