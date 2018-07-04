Кабмин утвердил перечень объектов электроэнергетики, подлежащих охране

В частности, в перечень вошли "Укрэнерго" и "Энергоатом"
Кабинет министров Украины утвердил перечень объектов электроэнергетики, подлежащих ведомственной военизированной охране. Соответствующее решение было принято сегодня, 4 июля 2018 года, в ходе заседания правительства.
Так, Кабмин принял постановление "Об утверждении перечня особо важных объектов электроэнергетики, в том числе территорий запрещенной зоны и контролируемой зоны гидротехнических сооружений, подлежащих охране ведомственной военизированной охраной".
В частности, в перечень вошли НЭК "Укрэнерго" и госпредприятие "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом", теплоэлектроцентрали, гидроэлектростанции, теплоэлектростанции, объекты Западной, Юго-Западной, Южной, Центральной, Северной, Днепровской, Донбасской, Крымской электроэнергетических систем.
Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин утвердил перечень зданий, которые не подлежат сертификации энергоэффективности.