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Кабмин утвердил перечень объектов электроэнергетики, подлежащих охране

НовостиПолитика    04.07.2018 - 13:15
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

В частности, в перечень вошли "Укрэнерго" и "Энергоатом"

Кабинет министров Украины утвердил перечень объектов электроэнергетики, подлежащих ведомственной военизированной охране. Соответствующее решение было принято сегодня, 4 июля 2018 года, в ходе заседания правительства.

Так, Кабмин принял постановление "Об утверждении перечня особо важных объектов электроэнергетики, в том числе территорий запрещенной зоны и контролируемой зоны гидротехнических сооружений, подлежащих охране ведомственной военизированной охраной".

В частности, в перечень вошли НЭК "Укрэнерго" и госпредприятие "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом", теплоэлектроцентрали, гидроэлектростанции, теплоэлектростанции, объекты Западной, Юго-Западной, Южной, Центральной, Северной, Днепровской, Донбасской, Крымской электроэнергетических систем.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин утвердил перечень зданий, которые не подлежат сертификации энергоэффективности.

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Теги публикации: Кабинет Министров Украины, охрана  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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