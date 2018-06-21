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В НКРЭКУ назвали максимальную цену природного газа для потребителей в мае

НовостиЭнергетика    21.06.2018 - 10:23
Фото: НКРЭКУ (twitter.com)
Фото: НКРЭКУ (twitter.com)

Максимальная цена на природный газ в мае 2018 составляла 12500,00 грн за 1000 м3 (с НДС)

Максимальная цена на природный газ для потребителей в мае 2018 года составляла 12500 гривен за 1000 куб. м (с НДС). Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"По имеющейся информацией и результатами проведенного мониторинга Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, информирует, что максимальная цена на природный газ (без учета тарифов на услуги транспортировки и распределения природного газа), которая сложилась на рынке природного газа для потребителей, которые не подпадают под действие Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 2203.2017 № 187 в мае 2018 года составляла - 12500,00 грн за 1000 м3 (с НДС)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее НАК "Нафтогаз Украины" опубликовал ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 июля 2018 года, для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования.

Также сообщалось, что НКРЭКУ приняла проект постановления об установлении тарифов на производство тепловой энергии КП "Киевтеплоэнерго" и отпуск электрической энергии для ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

С начала года специалисты "Днепропетровскгаза" обнаружили почти 400 краж газа "Нафтогаз" обнародовал ценовые предложения для промышленных потребителей газа на июль 2018
Теги публикации: цена, НКРЭКУ, газ, Цена на газ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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