НКРЕКП схвалила проект постанови про встановлення тарифів для "Київтеплоенерго"

Тариф на відпуск електричної енергії - 182,91 коп./кВт∙год

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) на засіданні 14 червня схвалила проект постанови про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії КП "Київтеплоенерго" та відпуск електричної енергії та для ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Планується з 1 серпня 2018 року для "Київтеплоенерго" встановити наступні тарифи:

на відпуск електричної енергії - 182,91 коп./кВт∙год.;

на виробництво теплової енергії для надання населенню послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води - 784,58 грн/Гкал;

на виробництво теплової енергії для надання релігійним організаціям послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води - 477,19 грн/Гкал;

на виробництво теплової енергії для надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води установам, що фінансуються за рахунок державного і місцевих бюджетів - 1187,20 грн/Гкал;

на виробництво теплової енергії для потреб інших споживачів - 1186,56 грн/Гкал.

Нагадаємо, засідання НКРЕКП у формі відкритого слухання розпочалося сьогодні о 10:00. Під час нього НКРЕКП видала комунальному підприємству "Київтеплоенерго" ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії та з виробництва теплової енергії.