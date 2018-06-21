В НКРЕКП назвали максимальну ціну природного газу для споживачів в травні

Максимальна ціна на природний газ у травні 2018 становила 12500,00 грн за 1000 м3 (з ПДВ)

Максимальна ціна на природний газ для споживачів в травні 2018 року становила 12500 гривень за 1000 куб. м (з ПДВ). Про це йдеться в повідомленні на сайті Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

"За наявною інформацією та результатами проведеного моніторингу Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, інформує, що максимальна ціна на природний газ (без урахування тарифів на послуги транспортування та розподілу природного газу), яка склалась на ринку природного газу для споживачів, які не підпадають під дію Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 № 187 у травні 2018 року становила - 12500,00 грн за 1000 м3 (з ПДВ)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше НАК "Нафтогаз України" опублікував цінові пропозиції на природний газ, які діятимуть з 1 липня 2018 року, для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання.

Також повідомлялося, що НКРЕКП схвалила проект постанови про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії КП "Київтеплоенерго" та відпуск електричної енергії та для ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6.