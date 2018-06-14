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НКРЭКУ приняла проект постановления об установлении тарифов для "Киевтеплоэнерго"

НовостиЭнергетика    14.06.2018 - 13:14
Иллюстративное фото (Корпусенко/УНИАН)
Иллюстративное фото (Корпусенко/УНИАН)

Тариф на отпуск электрической энергии - 182,91 коп./кВт∙ч

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 14 июня приняла проект постановления об установлении тарифов на производство тепловой энергии КП "Киевтеплоэнерго" и отпуск электрической энергии для ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Планируется с 1 августа 2018 года для "Киевтеплоэнерго" установить следующие тарифы:

  • на отпуск электрической энергии - 182,91 коп./кВт∙ч.;
  • на производство тепловой энергии для предоставления населению услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды - 784,58 грн/Гкал;
  • на производство тепловой энергии для предоставления религиозным организациям услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды - 477,19 грн/Гкал;
  • на производство тепловой энергии для предоставления услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды учреждениям, которые финансируются за счет государственного и местных бюджетов - 1187,20 грн/Гкал;
  • на производство тепловой энергии для потребностей других потребителей - 1186,56 грн/Гкал.

Напомним, заседание НКРЭКУ в форме открытого слушания началось сегодня в 10:00. Во время него НКРЭКУ выдала коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго" лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по производству электрической энергии и по производству тепловой энергии.

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Теги публикации: Киев, НКРЭКУ, тепловая энергия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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