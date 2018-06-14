НКРЭКУ приняла проект постановления об установлении тарифов для "Киевтеплоэнерго"

Тариф на отпуск электрической энергии - 182,91 коп./кВт∙ч
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 14 июня приняла проект постановления об установлении тарифов на производство тепловой энергии КП "Киевтеплоэнерго" и отпуск электрической энергии для ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Планируется с 1 августа 2018 года для "Киевтеплоэнерго" установить следующие тарифы:
Напомним, заседание НКРЭКУ в форме открытого слушания началось сегодня в 10:00. Во время него НКРЭКУ выдала коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго" лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по производству электрической энергии и по производству тепловой энергии.