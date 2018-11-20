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НКРЭКУ предлагает снизить тариф "Укрэнерго" в декабре

Новости » Экономика    20.11.2018 - 17:25
НКРЭКУ предлагает снизить тариф "Укрэнерго" в декабре
Фото: Здание НЭК "Укрэнерго" (УНИАН)

Из-за сокращения тарифа "Укрэнерго" может потерять 215 млн гривен

"Укрэнерго" может потерять 215 млн гривен из-за сокращения тарифа на передачу электроэнергии магистральными и межгосударственными электрическими сетями. Такой проект постановления опубликовала Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), передает РБК-Украина.

В своем постановлении комиссия предложила снизить тариф "Укрэнерго" в декабре - с 5,406 коп за кВт/ч (без НДС) до 3,45 коп за кВт/ч (без НДС).

Указано, что причиной решения комиссия называет нарушение условий подачи инвестиционной программы. Так, "Укрэнерго" должно было до 1 октября 2018 года подать в комиссию изменения в инвестиционную программу, которые бы учитывали экономию более 215 млн гривен на освоении инвестиционной программы.

Как отмечается, "Укрэнерго" вовремя подало изменения в программы с согласованием Минэнергоугля, но комиссию не устроила форма согласования. Отметим, что письмо-согласование изменений в инвестиционную программу от заместителя министра Михаила Близнюка поступило с задержкой.

В комиссии сделали вывод, что таким образом "Укрэнерго" нарушило лицензионные условия и его тариф на передачу электроэнергии в декабре 2018 года должен быть уменьшен на 215 млн гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что НКРЭКУ пересмотрела тариф на 2018 год на отпуск электроэнергии гидроэлектростанциями и гидроаккумулирующими станциями госкомпании "Укргидроэнерго" с 16 октября 2018 года. 

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