НКРЕКП пропонує знизити тариф "Укренерго" в грудні

Фото: Будівля НЕК "Укренерго" (УНІАН)

Через скорочення тарифу "Укренерго" може втратити 215 млн гривень

"Укрэнерго" може втратити 215 млн гривень через скорочення тарифу на передачу електроенергії магістральними та міждержавними електричними мережами. Такий проект постанови опублікувала Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), передає РБК-Україна.

У своїй постанові комісія запропонувала знизити тариф "Укренерго" в грудні - з 5,406 коп за кВт/год (без ПДВ) до 3,45 коп за кВт/год (без ПДВ).

Зазначено, що причиною рішення комісія називає порушення умов подання інвестиційної програми. Так, "Укренерго" повинно було до 1 жовтня 2018 року подати в комісію зміни до інвестиційної програми, які б враховували економію понад 215 млн гривень на розвиток інвестиційної програми.

Як зазначається, "Укренерго" вчасно подало зміни до програми за погодженням з Міненерговугілля, але комісію не влаштувала форма узгодження. Зазначимо, що лист-узгодження змін в інвестиційну програму від заступника міністра Михайла Близнюка надійшов з затримкою.

В комісії зробили висновок, що таким чином "Укренерго" порушило ліцензійні умови його і його тариф на передачу електроенергії у грудні 2018 року повинен бути зменшений на 215 млн гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НКРЕКП переглянула тариф на 2018 рік на відпуск електроенергії гідроелектростанціями та гідроакумулюючими станціями держкомпанії "Укргідроенерго" з 16 жовтня 2018 року.