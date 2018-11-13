НКРЕКП пояснила зрив опалювального сезону в Кривому Розі та Херсоні

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Тепла в Кривому Розі та Херсоні немає через борги місцевих ТЕЦ за газ

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, пояснила зрив початку опалювального сезону в містах Кривий Ріг та Херсон. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НКРЕКП.

Як зазначили в комісії, НАК "Нафтогаз України" не має підстав для постачання природного газу АТ "Криворізька теплоцентраль" та АТ "Херсонська ТЕЦ", оскільки вони не забезпечили належного рівня оплати за газ та не узгодили графік погашення заборгованості.

"Національна комісія закликає всіх учасників процесу, зокрема уряд України, Фонд державного майна України, органи місцевої влади консолідувати зусилля та здійснити всі необхідні заходи для термінового відновлення газопостачання до об’єктів виробників теплової енергії та початку опалювального сезону 2018/2019 років", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що жителі Кривого Рогу 12 листопада, прийшли з акцією протесту під будівлю офісу "Криворіжгазу" і підпалили шини перед входом, вимагаючи не перешкоджати запуску котелень "Криворізької теплоцентралі". У понеділок без тепла залишалося близько половини Кривого Рогу, у частині садків і шкіл довелося запровадити канікули.

У той же час НАК "Нафтогаз України" повідомила, що загальний борг "Криворізької теплоцентралі" становить більше 1 млрд грн. У "Нафтогазі" заявили, що для досягнення рівня розрахунків у 90% компанії необхідно доплатити 400 млн грн.