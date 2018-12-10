НКРЕКП підвищила тарифи на тепло для населення для 18 підприємств ТКЕ

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

На першому засіданні НКРЕКП підвищила тарифи лише для частини підприємств

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) на засіданні 10 грудня змінила тарифи на виробництво тепла для 18 виробників теплоенергії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови комісії Оксани Кривенко у Facebook.

За її даними, відсоток зростання тарифів на тепло не перевищив відсоток зростання вартості газу - 23,5%

Кривенко зазначила, що затвердження нових тарифів ще для восьми копаній відбудеться завтра, 11 грудня.

Кривенко також повідомила, що запланований термін набуття чинності скоригованих тарифів - 1 січня 2019 року.

Під час засідання НКРЕКП Кривенко наголосила, що підвищення тарифів пов'язане з рішенням уряду про підвищення тарифів на газ, оскільки газ в середньому по Україні займає 76% у ціні виробництва теплової енергії.

Як повідомляло РБК-Україна, 19 жовтня Кабінет міністрів вирішив підвищити ціну на газ для населення. Так, ціни на газ для населення з 1 листопада зросли на 23,5%. Згідно з прийнятою постановою, ціна газу з 1 листопада складе 8,55 тис. грн за тисячу кубометрів (з ПДВ).

Наприкінці жовтня НАК "Нафтогаз України" оприлюднив ціни на газ на умовах ПСО, які будуть діяти з 1 листопада 2018 року по 30 квітня 2019 року включно. Кінцева ціна газу для населення становить 8 548,92 гривень, для підприємств ТКЕ - 8 361,85 гривень.