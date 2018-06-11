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НКРЕКУ планує знизити тариф для "Київтеплоенерго" на 29% з 1 серпня

НовиниЕнергетика    11.06.2018 - 13:51
Фото: логотип "Київтеплоенерго" (УНІАН)
Фото: логотип "Київтеплоенерго" (УНІАН)

Відповідний проект постанови обговорять на засіданні 14 червня

Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) має намір з 1 серпня знизити тариф для "Київтеплоенерго" на виробництво теплової енергії, яка використовується для виробництва та надання населенню послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води на 29%. Відповідний проект постанови внесений на розгляд комісії 14 червня.

У порівнянні з діючими тарифами енергокомпанії "Київенерго", тариф на теплову енергію для населення зменшиться на 320,38 гривень/Гкал і буде становити до 784,58 гривень/Гкал (без ПДВ).

Після прийняття комісією проект рішення буде винесено на громадські слухання.

Після отримання ліцензії компанія має намір виробляти електричну та теплову енергію на столичних ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.

У проекті рішення також зазначено, що тариф на відпуск електричної енергії буде на рівні 182,93 коп/кВт-годину; на виробництво теплової енергії для надання релігійним організаціям послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води - 479,06 гривень/Гкал, установам, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів - 1 171,89 гривень/Гкал і для потреб інших споживачів - 1 181,05 гривень/Гкал

Нагадаємо, в НКРЭКУ погодили план заходів для вирішення проблем ПЕК Києва.

Раніше в НАК "Нафтогаз України" відмовилися відпускати газ новоствореному підприємству "Київтеплоенерго", вимагаю передати борги "Київенерго" перед НАК на баланс нової компанії. Проте влада міста категорично проти цього.

В Україні набув чинності закон, яким відклали нововведення в ЖКГ Кривенко призначили головою НКРЕКП
Теги публікації: отопление, НКРЭКУ, тарифи  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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