НКРЭКУ планирует ослабить ценовые ограничения в Бурштынском энергоострове из-за рекордных цен на газ и уголь

Регулятор НКРЭКУ на заседании 7 октября планирует исправить ситуацию с ценовыми ограничениями (price-cap), которые не дают возможности производителям электроэнергии в Бурштынском энергоострове закупать природный газ и уголь.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на проект решения , обнародованный на сайте регулятора.

"На сегодня ключевым вопросом для подготовки к осенне-зимнему периоду 2021/2022 является обеспечение необходимых объемов топлива. Так, учитывая ценовую конъюнктуру на уголь и газ на мировых рынках (цена на уголь - 150-200 долл. за тонну, на газ - 1 тыс. долл. за тыс. м3), У производителей электрической энергии, осуществляющих отпуск в торговой зоне "Остров Бурштынской ТЭС", возникает дефицит оборотных средств", - говорится в проекте решения.

Для исправления ситуации, НКРЭКУ планирует поднять ценовое ограничение с текущих 959,12 грн./МВт.час в ночные часы и 2048,23 грн./МВт.час в дневные до 1,5 тыс. и 2,5 тыс. грн./МВт.час соответственно. В остальной части Украины ценовые ограничения сейчас установлены на уровне 2 тыс. грн./МВт.час ночью и 4 тыс. МВт.час днем.