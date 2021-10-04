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НКРЕКП планує послабити цінові обмеження в Бурштинському енергоострові через рекордні ціни на газ і вугілля

Автор: Наталія Гурковська

Регулятор НКРЕКП на засіданні 7 жовтня планує виправити ситуацію з ціновими обмеженнями (price-cap), які не дають можливості виробникам електроенергії в Бурштинському енергоострові закуповувати природний газ і вугілля.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на проект рішення, оприлюднений на сайті регулятора.

"На сьогодні ключовим питанням для підготовки до осінньо-зимового періоду 2021/2022 є забезпечення необхідних обсягів палива. Так, з огляду на цінову кон'юнктуру на вугілля і газ на світових ринках (ціна на вугілля - 150-200 дол. за тонну, на газ - 1 тис. дол. за тис. м3), у виробників електричної енергії, які здійснюють відпуск в торговельній зоні "Острів Бурштинської ТЕС", виникає дефіцит оборотних коштів", - йдеться в проекті рішення.

Для виправлення ситуації, НКРЕКП планує підняти цінове обмеження з поточних 959,12 грн./МВт.год в нічні години і 2048,23 грн./МВт.год в денні до 1,5 тис. І 2,5 тис. грн./МВт.год відповідно.

В іншій частині України цінові обмеження зараз встановлені на рівні 2 тис. грн./МВт.год вночі і 4 тис. МВт.год днем.

Нагадаємо, через занижені цінові обмеження, виникла критична ситуація з вугіллям на Калуській ТЕЦ. Станція кілька разів зупинялася через відсутність палива.

Керівництво ТЕЦ повідомило, що штучні обмеження в Бурштинському енергоострові не покривають собівартість виробництва електроенергії, що не дозволяє ТЕЦ купувати вугілля.

Калуська ТЕЦ офіційно звернулася до уряду і НКРЕКП з проханням виправити ситуацію із заниженими ціновими обмеженнями (price-cap), які не переглядалися більше 2 років.

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Електроенергія