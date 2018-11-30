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НКРЭКУ перенесла введение суточной балансировки газа на 1 марта 2019

Новости » Энергетика    30.11.2018 - 13:33
НКРЭКУ перенесла введение суточной балансировки газа на 1 марта 2019
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Руководитель "Укртрансгаза" сообщил о неготовности системы и сослался на военное положение

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), перенесла введение суточной балансировки газа с 1 декабря 2018 года на 1 марта 2019 года. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании НКРЭКУ, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил во время своего выступления на заседании НКРЭКУ врио президента, член правления оператора ГТС "Укртрансгаза", Андрей Хоменко, сказал, что тестирование информационной платформы выявило неготовность заказчиков газа и операторов газораспределительных сетей (ГРС) к суточной балансировке газа.

Он также указал на некоторые неурегулированные вопросы уплаты налогов при переходе с месячного на суточное регулирование газа.

Кроме того, Хоменко сообщил, что военное положение, введенное в десяти областях Украины, также может помешать нормальному функционированию суточной балансировки газа. В частности, это касается возможных ограничений относительно обмена информацией через компьютерные сети.

Отметим, ранее предполагалось, что система суточной балансировки заработает с 1 октября 2018 года, однако НКРЭКУ перенесла его на 1 декабря.

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