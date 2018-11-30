НКРЕКП перенесла введення добового балансування газу на 1 березня 2019

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Керівник "Укртрансгазу" повідомив про неготовність системи та послався на воєнний стан

Національна комісія, що здійснює держане регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), перенесла введення добового балансування газу з 1 грудня 2018 року на 1 березня 2019 року. Відповідне рішення було ухвалено сьогодні на засіданні НКРЕКП, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив під час свого виступу на засіданні НКРЕКП т.в.о. президента, член правління оператора ГТС, "Укртрансгазу", Андрій Хоменко, сказав, що тестування інформаційної платформи виявило неготовність замовників газу та операторів газорозподільчих мереж (ГРМ) до добового балансування газу.

Він також вказав на деякі не врегульовані питання сплати податків при переході з місячного на добове регулювання газу.

Крім того, Хоменко повідомив, що воєнний стан, який введений у десяти областях України, також може завадити нормальному функціонуванню добового балансування газу. Зокрема, це стосується можливих обмежень щодо обміну інформацією через комп'ютерні мережі.

Зазначимо, раніше передбачалося, що система добового балансування запрацює з 1 жовтня 2018 року, проте НКРЕКП перенесла його на 1 грудня.