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НКРЭКУ отказалась прекращать манипуляции на рынке электроэнергии, - нардеп

Автор: РБК-Украина

НКРЭКУ на заседании 2 июня отказалась пресекать махинации и злоупотребления на рынке электрической энергии.

Об этом сообщила народный депутат "Слуга народа" Людмила Буймистер.

"Сегодня утром НКРЭКУ проигнорировало все решения (для остановки махинаций, - ред.). Комиссия оставила без внимания обращение министра, просьбу правительства, здравый смысл - и дала возможность нескольким приближенным трейдерам и далее паразитировать на всей энергосистеме", - сообщила нардеп.

Она отметила, что накануне после консультаций с Минэнерго, правительством и участниками рынка, были выработаны проекты решения, которые сделали бы невозможными дальнейшие спекуляции и коррупционные схемы, однако все они были отвергнуты НКРЭКУ.

"Группка чиновников из НКРЭКУ взяли в заложники всю энергетику. Целую неделю шли консультации на разных уровнях, чтобы прекратить махинации на энергорынке, которые ежедневно обходятся украинцам в десятки миллионов гривен. Были наработаны действенные решения, которые позволили бы быстро исправить ситуацию и прекратить злоупотребления", - отметила нардеп.

Буймистер отметила, что сегодняшнее решение поставило крест на репутации действующего состава НКРЭКУ.

"Комиссия сознательно стала на защиту спекулянтов и махинаторов, которые играют энергетическую отрасль и в первую очередь государственный "Энергоатом", - подчеркнула нардеп от "Слуги народа".

Напомним, Украина начала импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. С начала года импортировано более 600 млн кВт часов на 1 млрд грн.

15 апреля Верховная рада одобрила законопроект о запрете импорт тока из России и Белорусе, предоставив НКРЭКУ полномочия ограничивать доступ к межгосударственным сечениям. Президент Владимир Зеленский подписал закон 13 мая.

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