НКРЕКП відмовилася припиняти маніпуляції на ринку електроенергії, - нардеп

"Сьогодні ранком НКРЕКП проігнорувало всі рішення (для зупинки махінацій, - ред.). Комісія залишила без уваги звернення міністра, прохання уряду, здоровий глузд - і дала можливість декільком наближеним трейдерам і надалі паразитувати на всій енергосистемі", - повідомила нардеп.

Вона зазначила, що напередодні після консультацій з Міненерго, урядом і учасниками ринку, були напрацьовані проекти рішення, які зробили б неможливими подальші спекуляції і корупційні схеми, однак всі вони були відкинуті НКРЕКП.

"Групка чиновників з НКРЕКП взяли в заручники всю енергетику. Цілий тиждень йшли консультації на різних рівнях, щоб припинити махінації на енергоринку, які щодня обходяться українцям в десятки мільйонів гривень. Були напрацьовані дієві рішення, які дозволили б швидко виправити ситуацію і припинити зловживання", - зазначила нардеп.

Буймістер зазначила, що сьогоднішнє рішення поставило хрест на репутації чинного складу НКРЕКП.

"Комісія свідомо стала на захист спекулянтів і махінаторів, які грають енергетичну галузь і в першу чергу державний "Енергоатом", - наголосила нардеп від "Слуги народу".