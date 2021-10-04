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НКРЭКУ планирует ослабить ценовые ограничения в Бурштынском энергоострове из-за рекордных цен на газ и уголь

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Киев, Понедельник 04 октября 2021 13:40
НКРЭКУ планирует ослабить ценовые ограничения в Бурштынском энергоострове из-за рекордных цен на газ и уголь Фото: ЛЭП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Регулятор НКРЭКУ на заседании 7 октября планирует исправить ситуацию с ценовыми ограничениями (price-cap), которые не дают возможности производителям электроэнергии в Бурштынском энергоострове закупать природный газ и уголь.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на проект решения, обнародованный на сайте регулятора.

"На сегодня ключевым вопросом для подготовки к осенне-зимнему периоду 2021/2022 является обеспечение необходимых объемов топлива. Так, учитывая ценовую конъюнктуру на уголь и газ на мировых рынках (цена на уголь - 150-200 долл. за тонну, на газ - 1 тыс. долл. за тыс. м3), У производителей электрической энергии, осуществляющих отпуск в торговой зоне "Остров Бурштынской ТЭС", возникает дефицит оборотных средств", - говорится в проекте решения.

Для исправления ситуации, НКРЭКУ планирует поднять ценовое ограничение с текущих 959,12 грн./МВт.час в ночные часы и 2048,23 грн./МВт.час в дневные до 1,5 тыс. и 2,5 тыс. грн./МВт.час соответственно. В остальной части Украины ценовые ограничения сейчас установлены на уровне 2 тыс. грн./МВт.час ночью и 4 тыс. МВт.час днем.

Напомним, из-за заниженных ценовых ограничений, возникла критическая ситуация с углем на Калушской ТЭЦ. Станция несколько раз останавливалась из-за отсутствия топлива.

Руководство ТЭЦ сообщило, что искусственные ограничения в Бурштынском энергоострове не покрывают себестоимость производства электроэнергии, что не позволяет ТЭЦ покупать уголь.

Калушская ТЭЦ официально обратилась к правительству и НКРЭКУ с просьбой исправить ситуацию с заниженными ценовыми ограничениями (price-cap), которые не пересматривались более 2 лет.

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