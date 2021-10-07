НКРЕКП послабила цінові обмеження в Бурштинському енергоострові через рекордні ціни на газ і вугілля

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відповідне рішення , прийняте на засіданні 7 жовтня.

"На сьогодні ключовим питанням для підготовки до ОЗМ 2021/2022 є забезпечення необхідних обсягів палива. Так, з огляду на цінову кон'юнктуру на вугілля і газ на світових ринках (вугілля - 150-200 дол. США за тонну, газ - 1 тис. дол. США за тис.м3), у виробників електричної енергії, які здійснюють відпуск в торговельній зоні "Острів Бурштинської ТЕС", виникає дефіцит оборотних коштів", - йдеться в проекті рішення, оприлюдненому на сайті комісії.

Для виправлення ситуації НКРЕКП підвищила цінове обмеження з поточних 959,12 грн./МВт.год в нічні години і 2048,23 грн./МВт.год в денні до 1,5 тыс. і 2,5 тыс. грн./МВт.год відповідно. В іншій частині України цінові обмежень встановлені на рівні 2 тыс. грн./МВт.год вночі і 4 тыс. МВт.год днем.