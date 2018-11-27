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НКРЕКП схвалила зниження тарифів на транспортування газу по українській ГТС удвічі

Новини » Енергетика    27.11.2018 - 16:24
НКРЕКП схвалила зниження тарифів на транспортування газу по українській ГТС удвічі
Фото: Оксана Кривенко (reform energy)

У нацкомісії запевняють, що новий тариф дозволить підвищити конкурентоздатність ГТС

Національна комісія з питань регулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила 27 листопада проект постанови щодо зменшення більш ніж вдвічі тарифів на послуги транспортування газу для точок входу і точок виходу. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook глави НКРЕКП Оксани Кривенко.

У нацкомісії запевняють, що новий тариф дозволить підвищити конкурентоздатність ГТС.

НКРЕКП схвалила зниження тарифів на транспортування газу по українській ГТС удвічі

"Сьогодні схвалили проект постанови НКРЕКП, який передбачає зменшення більш ніж вдвічі тарифів на послуги транспортування газу для точок входу і точок виходу. Новий тариф дозволить підвищити конкурентоздатність ГТС, відкрити нові можливості для газовидобувників та одночасно покрити усі операційні витрати оператора газотранспортної системи та забезпечити достатній рівень прибутку для капітальних інвестицій", - зазначила Кривенко.

Голова НКРЕКП додала, таке рішення є важливим продовженням державної політики в частині зміцнення енергетичної безпеки України "з урахуванням усіх викликів, які нині стоять перед нашою державою".

Нагадаємо, у квітні Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" направила НКРЕКП пропозиції знизити тарифи на транзит газу. Зокрема, комісії були направлені пропозиції щодо зміни діючої методики розрахунку тарифів на послуги з транспортування природного газу, яка була прийнята у вересні 2015 року.

Як писало РБК-Україна раніше, у вересні анонсувалося, що НКРЕКП може знизити тариф на транспортування газу по українській газотранспортній системі (ГТС) удвічі з 1 січня 2019 року.

Додамо, 23 листопада НКРЕКП заборонила операторам газорозподільних мереж проводити донарахування у платіжки за природний газ.

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