НКРЕКП схвалила зниження тарифів на транспортування газу по українській ГТС удвічі

Фото: Оксана Кривенко (reform energy)

У нацкомісії запевняють, що новий тариф дозволить підвищити конкурентоздатність ГТС

Національна комісія з питань регулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила 27 листопада проект постанови щодо зменшення більш ніж вдвічі тарифів на послуги транспортування газу для точок входу і точок виходу. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook глави НКРЕКП Оксани Кривенко.

У нацкомісії запевняють, що новий тариф дозволить підвищити конкурентоздатність ГТС.

"Сьогодні схвалили проект постанови НКРЕКП, який передбачає зменшення більш ніж вдвічі тарифів на послуги транспортування газу для точок входу і точок виходу. Новий тариф дозволить підвищити конкурентоздатність ГТС, відкрити нові можливості для газовидобувників та одночасно покрити усі операційні витрати оператора газотранспортної системи та забезпечити достатній рівень прибутку для капітальних інвестицій", - зазначила Кривенко.

Голова НКРЕКП додала, таке рішення є важливим продовженням державної політики в частині зміцнення енергетичної безпеки України "з урахуванням усіх викликів, які нині стоять перед нашою державою".

Нагадаємо, у квітні Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" направила НКРЕКП пропозиції знизити тарифи на транзит газу. Зокрема, комісії були направлені пропозиції щодо зміни діючої методики розрахунку тарифів на послуги з транспортування природного газу, яка була прийнята у вересні 2015 року.

Як писало РБК-Україна раніше, у вересні анонсувалося, що НКРЕКП може знизити тариф на транспортування газу по українській газотранспортній системі (ГТС) удвічі з 1 січня 2019 року.

Додамо, 23 листопада НКРЕКП заборонила операторам газорозподільних мереж проводити донарахування у платіжки за природний газ.