НКРЭКУ обостряет кризис с инвесторами в "зеленую" энергетику, - нардепы

Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) откладывает принятие постановления относительно обеспечения 100% уровня выплат за произведенную "зеленую" энергию в январе и феврале текущего года, чем провоцирует новый кризис в отношениях государства с иностранными инвесторами.

Депутаты отмечают, что на своем заседании НКРЭКУ в очередной раз отложила принятие проекта постановления "Об утверждении размера стоимости услуги по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных источников энергии, предоставленной ГП "Гарантированный покупатель" в январе 2021 года", чем создает значительные риски для отсутствия текущих выплат по "зеленому" тарифу, а именно - уплата за январь и февраль текущего года.

В МФО отмечают, что вопрос своевременности расчетов является особенно важным, поскольку большинство инвесторов привлекали внешние инвестиции для реализации проектов в Украине.

"Любые задержки в выплатах будут свидетельствовать об уклонении государства от стратегического курса по увеличению доли ВИЭ в энергетическом балансе. А это, в свою очередь, окажет негативное влияние на инвестиционный климат Украины, отношения со странами и партнерами, которые оценивают государственные органы власти не заявлениями, а конкретными действиями", - подчеркнули в МФО.

Они также сообщили, что 7 апреля представители МФО хотели попасть на заседание комиссии, чтобы напомнить его членам о необходимости выполнения своего долга, однако не были допущены.

"Надеемся, что комиссия все же вынесет к принятию решение и будет придерживаться принципа равного доступа всех участников заседания", - добавили в депутатском объединении.