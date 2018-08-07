НКРЭКУ назначила внеплановую проверку компаний-поставщиков газа на ОПЗ

НКРЭКУ назначила внеплановую проверку "Одессагаза" и "Всеукраинской энергетической компании"

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) назначил внеплановую проверку компаний-поставщиков газа на "Одесский припортовый завод" (ОПЗ). Об этом говорится в сообщении на сайте "Укртрансгаза".

Как отмечается, сегодня, 7 августа. в ходе заседания НКРЭКУ решила назначить внеплановую проверку ПАО "Одессагаз" и ООО "Всеукраинская энергетическая компания". Решение принято в ответ на обращение "Укртрансгаза" от 2 февраля 2018 года из-за нарушения указанными компаниями условий распределения природного газа, а также несоблюдения требований Кодекса ГТС относительно предоставления финансового обеспечения.

Сообщается, что "Всеукраинская энергетическая компания" в декабре 2017 года выиграла конкурс на использование мощностей ОПЗ на давальческих условиях, но не обеспечила достаточным объемом газа ОПЗ. Кроме того, отмечается, что ОПЗ, нарушая правила поставки природного газа, не контролировало уровень потребления и не прекратил потребление газа после того, как объем потребления фактически превысил подтвержденные для транспортировки объемы природного газа.

Как отмечается, соответствующие меры не были приняты и в отношении "Одессагаза", на территории лицензионной деятельности которого находится ОПЗ. Поэтому, "Уктрагсгаз" обратился к оператору газораспределительной системы с просьбой прекратить подачу природного газа для ОПЗ. В свою очередь, "Одессагаз" отказал "Укртрансгазу" в удовлетворении указанного просьбе. Поэтому "Укртрансгаз" обратился к НКРЭКУ и Национальной полиции Украины с соответствующей жалобой.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховный суд Украины отменил решение суда, согласно которому холдинг Ostchem имел право на принудительное взыскание 6,8 млрд гривен с Одесского припортового завода.