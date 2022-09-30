НКРЕКП навела вартість "зеленої" електроенергії відповідно до актуального курсу євро
Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) переглянула тарифи на "зелену" електроенергію приведення їх у відповідність до курсу євро.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідне рішення комісії від 30 вересня.
Так, у період з 30 грудня 2021 року до 30 вересня 2022 року "зелені" тарифи не переглядалися у зв'язку з військовою агресією Росії.
Відповідно до закону "Про альтернативні джерела енергії", "зелені" тарифи встановлюються на наступний квартал з урахуванням середнього офіційного курсу гривні до курсу євро НБУ за останні 30 календарних днів.
Як повідомлялося, 2 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт, у тому числі "зеленої", електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси.
Секретаріат Енергетичного Співтовариства хоче допомогти інвесторам у відновленні будівництва зелених електростанцій в Україні, що дозволить підвищити енергобезпеку держави та дати сигнал іншим інвесторам, щоб вони залучали нові засоби для розвитку галузі зеленої енергетики України.
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