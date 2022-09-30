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НКРЭКУ привела стоимость "зеленой" электроэнергии в соответствии с актуальным курсом евро

Новина українською →
Пятница 30 сентября 2022 16:36
НКРЭКУ привела стоимость "зеленой" электроэнергии в соответствии с актуальным курсом евро Фото: НКРЭКУ привела стоимость "зеленой" электроэнергии в соответствии с актуальным курсом евро (pixabay.com)
Автор: Юлия Бойко

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) пересмотрела тарифы на "зеленую" электроэнергию приведения их в соответствие с возросшим курсом евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее решение комиссии от 30 сентября.

Так, в период с 30 декабря 2021 года по 30 сентября 2022 года "зеленые" тарифы не пересматривались в связи с военной агрессией России.

В соответствии с законом "Об альтернативных источниках энергии", "зеленые" тарифы устанавливаются на следующий квартал с учетом среднего официального курса гривны к курсу евро НБУ за последние 30 календарных дней.

Как сообщалось, 2 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может стать "зеленым энергохабом" для Европы и наращивать экспорт, в том числе "зеленой", электроэнергии в ЕС, чтобы заменить "грязные" российские энергоресурсы.

Секретариат Энергетического Сообщества хочет помочь инвесторам в возобновлении строительства зеленых электростанций в Украине, что позволит повысить энергобезопасность государства и дать сигнал другим инвесторам, чтобы они привлекали новые средства для развития отрасли зеленой энергетики Украины.

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