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НКРЕКП наклала штраф на одеських енергетиків: у чому причина

Фото: НКРЕКП наклала штраф на одеських енергетиків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Комісія НКРЕКП наклала штраф 85 тис. грн на одеських енергетиків через складну ситуацію з електропостачанням у регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідне рішення комісії 15 лютого.

Причиною для накладення штрафу стала відсутність на офіційному сайті компанії у розділі "графіки відключення" вказівки дати останнього оновлення.

У "ДТЕК Одеські електричні мережі" повідомили, що звинувачення НКРЕКП абсурдні, а норма за якою накладено штраф ухвалено буквально напередодні.

"Загалом ми намагаємося не звертати увагу на всі ці безпідставні та провокаційні звинувачення і продовжуємо день і ніч відновлювати мережі в регіоні. Однак таке несправедливе ставлення комісії демотивують енергетиків. Ситуація в Одесі, напевно, найскладніша по всій країні. Але за останній тиждень ми разом із колегами з Укренерго змогли стабілізувати ситуацію, і сьогодні Одеса та область практично без обмежень. Останні дні світло є по 17-18 годин на добу", - повідомив генеральний директор компанії Дмитро Григор'єв.

Нагадаємо, НКРЕКП попереджала, що знову штрафуватиме енергетиків за спроби позиватися до комісії.

Раніше суд став на бік вінницьких енергетиків у суперечці з НКРЕКП та відкинув усі звинувачення комісії на адресу енергетиків.

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Одеса