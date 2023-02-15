RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

НКРЭКУ наложила штраф на одесских энергетиков: в чем причина

Фото: НКРЭКУ наложила штраф на одесских энергетиков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Комиссия НКРЭКУ наложила штраф 85 тыс. грн на одесских энергетиков из-за сложной ситуации с электроснабжением в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее решение комиссии 15 февраля.

Причиной для наложения штрафа стало отсутствие на официальном сайте компании в разделе "графики отключения" указания даты последнего обновления.

В "ДТЭК Одесские электрические сети" сообщили, что обвинения НКРЭКУ абсурдны, а норма по которой наложен штраф принята буквально накануне.

"В целом, мы стараемся не обращать внимание на все эти беспочвенные и провокационные обвинения и продолжаем день и ночь восстанавливать сети в регионе. Однако такое несправедливое отношение комиссии демотивируют энергетиков. Ситуация в Одессе, наверное, самая сложная по всей стране. Но за последнюю неделю мы вместе с коллегами из Укрэнерго смогли стабилизировать ситуацию, и сегодня Одесса и область практически без ограничений. Последние дни свет есть по 17-18 часов в сутки", - сообщил генеральный директор компании Дмитрий Григорьев.

Напомним, НКРЭКУ предупреждала, что будет снова штрафовать энергетиков за попытки судиться с комиссией.

Ранее суд встал на сторону винницких энергетиков в споре с НКРЭКУ и отверг все обвинения комиссии в адрес энергетиков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса