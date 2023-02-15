НКРЭКУ наложила штраф на одесских энергетиков: в чем причина

Причиной для наложения штрафа стало отсутствие на официальном сайте компании в разделе "графики отключения" указания даты последнего обновления.

В "ДТЭК Одесские электрические сети" сообщили, что обвинения НКРЭКУ абсурдны, а норма по которой наложен штраф принята буквально накануне.

"В целом, мы стараемся не обращать внимание на все эти беспочвенные и провокационные обвинения и продолжаем день и ночь восстанавливать сети в регионе. Однако такое несправедливое отношение комиссии демотивируют энергетиков. Ситуация в Одессе, наверное, самая сложная по всей стране. Но за последнюю неделю мы вместе с коллегами из Укрэнерго смогли стабилизировать ситуацию, и сегодня Одесса и область практически без ограничений. Последние дни свет есть по 17-18 часов в сутки", - сообщил генеральный директор компании Дмитрий Григорьев.

Напомним, НКРЭКУ предупреждала, что будет снова штрафовать энергетиков за попытки судиться с комиссией.

Ранее суд встал на сторону винницких энергетиков в споре с НКРЭКУ и отверг все обвинения комиссии в адрес энергетиков.