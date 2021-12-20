НКРЭКУ не накажет виновных за недоплату долгов в "зеленой" энергетике, - нардеп

"НКРЭКУ поздно вечером пятницы все же приняла решение о внеплановой проверке "Гарантированного покупателя". Конечно, потому что предприятие безосновательно остановило выплаты 3 млрд грн "зеленым" электростанциям месяц назад", - сказал Гончаренко.

По его словам, начало проверки это, конечно, хорошее. Однако ему слабо верится, что то же самое ручное НКРЭКУ найдет и накажет виновных.

"Возможно, это будет очередная отмазка, чтобы и дальше замылять глаза инвесторам", - подчеркнул Гончаренко.

Он также добавил, что от предыдущего руководителя Вадима Улиды осталось только упоминание в отделе кадров и скандалы в СМИ.