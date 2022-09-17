НКРЭКУ может довести "зеленые" электростанции до дефолта, - депутаты

Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) должна объяснить свои действия по нежеланию корректировать размер зеленого тарифа в соответствии с актуальным курсом евро, что является одним из весомых факторов доведения отрасли зеленой энергетики до дефолта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сопредседатель межфракционного объединения "Чистая энергия - здоровая окружающая среда" Алексея Гончаренко в Facebook .

"Участники рынка возобновляемой энергетики сообщают мне о том, что одной из проблем, ведущей отрасль возобновляемой энергетики к дефолту, является то, что НКРЭКУ не пересматривает ежеквартально размер зеленого тарифа в соответствии с актуальным курсом евро", - заявил Гончаренко.

По его словам, такие действия НКРЭКУ идут в разрез заявлениям президента, который 2 сентября, выступая на международном экономическом форуме "Амброзетти", заявил, что Украина может стать "зеленым" энергохабом для Европы, который заменит для ЕС российские энергоресурсы.

Гончаренко отметил, что корректировка размера зеленых тарифов со стороны НКРЭКУ не осуществлялась во II и III квартале текущего года, и что это имеет признаки нарушения существующего законодательства.

Нардеп подчеркнул, что постановлением №363 от 31.03.2022 регулятор позволил себе не выполнять ЗУ "Об альтернативных источниках энергии", которое предусматривает ежеквартальную корректировку зеленого тарифа.