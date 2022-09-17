НКРЕКП може довести "зелені" електростанції до дефолту, - депутати

Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) має пояснити свої дії щодо не бажання корегувати розмір зеленого тарифу у відповідності до актуального курсу євро, що є одним з вагомих чинників до доведення галузі зеленої енергетики до дефолту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на співголову міжфракційного об’єднання "Чиста енергія - здорове довкілля" Олексія Гончаренка у Facebook .

"Учасники ринку відновлюваної енергетики повідомляють мені про те, що однією з проблем, яка веде галузь відновлюваної енергетики до дефолту є те, що НКРЕКП не переглядає щоквартально розмір зеленого тарифу у відповідність до актуального курсу євро", - заявив Гончаренко.

За його словам, такі дії НКРЕКП йдуть в розріз заявам президента, який 2 вересня під час виступу на міжнародному економічному форумі "Амброзетті" заявив, що Україна може стати "зеленим" енергохабом для Європи, який замінить для ЄС російські енергоресурси.

Гончаренко зазначив, що коригування розміру зелених тарифів з боку НКРЕКП не здійснювалося у ІІ та ІІІ кварталі поточного року, і що це має ознаки порушення існуючого законодавства.

Нардеп підкреслив, що постановою №363 від 31.03.2022 регулятор дозволив собі не виконувати ЗУ "Про альтернативні джерела енергії", який передбачає щоквартальне коригування зеленого тарифу.