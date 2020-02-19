НКРЭКУ не допускает USAID к обсуждению ситуации на рынке электроэнергии, - Кучеренко

Фото: Алексей Кучеренко (old.minregion.gov.ua)

Эксперт убежден, эти консультации должны исключить возможные манипуляции со стороны НКРЭКУ

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) не допускает консультантов независимого агентства США по международному развитию (USAID) к обсуждению решений относительно изменений на рынке электроэнергии, которые должны сделать невозможными манипуляции. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко, передает РБК-Украина.

"В Украине действует миссия USAID, это американские консультанты, которые собственно и приезжали в Украину с целью реформировать наш рынок. Привести его к европейским стандартам. Вчера (17 февраля - ред.) представители миссии пришли к комиссии со своими предложениями. В это трудно поверить, но на обсуждение изменений к правилам рынка они не попали. Сначала более часа от них требовали согласованных с СБУ документов, потом еще час под разными предлогами не допускали к заседанию. В конце концов, терпение у иностранцев лопнуло и они ушли", - написал Кучеренко.

Депутат также отметил, что ранее НКРЭКУ игнорировало мнение представителей Энергетического сообщества, отказываясь проводить с ними предварительное обсуждение проектов решений относительно изменений на рынке электроэнергии, теперь регулятор не допускает к обсуждению американских консультантов. По его мнению, это станет негативным сигналом для международного сообщества, которое поддерживает реформы в Украине.

"Сначала полное игнорирование европейского сообщества, теперь пренебрежение к USAID - это яркий сигнал не только партнерам на запад, это большой такой вкусный привет от украинских "инвест-нянек" любому иностранцу", - считает Кучеренко.

Напомним, НКРЭКУ приняла правки к Кодексу системы передачи в части наложения платы за передачу на экспортеров электроэнергии. Однако 12 февраля Окружной административный суд города Киева открыл производство и, тем самым, притормозил действие этого решения.

Как писало РБК-Украина, ранее Энергетическое сообщество Европейского Союза обратилось к НКРЭКУ с просьбой не принимать изменения в Кодекс системы передачи в части введения тарифа на передачу при экспорте электроэнергии, поскольку это противоречит европейской практике и законодательству.

В свою очередь, компании поставщики электроэнергии в коллективном заявлении предупреждали, что в случае принятия НКРЭКУ изменений в Кодекс системы передачи, экспорт электроэнергии может полностью прекратиться.