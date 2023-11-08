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У НКРЕКП заявляють про необхідність скасування прайс-кепів на ринку електроенергії у 2024 році

Середа 08 листопада 2023 11:07
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У НКРЕКП заявляють про необхідність скасування прайс-кепів на ринку електроенергії у 2024 році Фото: у НКРЕКП заявляють про необхідність скасування прайс-кепів на ринку електроенергії у 2024 році (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

У Національній комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) заявляють про необхідність скасування цінових обмежень на ринку електроенергії у 2024 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на регулятора в Facebook.

Регулятор планує вже 9 листопада встановити нові прайс-кепи на ринку електроенергії, які діятимуть до 1 квітня.

Головна мета змін - зробити імпорт електрики взимку вигідним, щоб уникнути можливого дефіциту.

Водночас, якщо нові граничні ціни не допоможуть запустити імпорт до України - "Укренерго" доведеться просити у країн-сусідів аварійну допомогу, яка у 1,5-2 рази дорожча за комерційні ціни.

"Наступного року Україна повинна скасувати граничні ціни на електрику для бізнесу, щоб об’єднати енергомережу із європейською", - зазначив в коментарі Forbes член НКРЕКП.

Зазначається, що за таких умов ціни на електроенергію в Україні зрівняються з цінами у сусідніх країнах.

Нагадаємо, раніше НКРЕКП заявляла про роботу над подальшою лібералізацією ринку електроенергії.

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Електроенергія
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