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В НКРЭКУ заявляют о необходимости отмены прайс-кепов на рынке электроэнергии в 2024 году

Среда 08 ноября 2023 11:07
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В НКРЭКУ заявляют о необходимости отмены прайс-кепов на рынке электроэнергии в 2024 году Фото: в НКРЭКУ заявляют о необходимости отмены прайс-кепов на рынке электроэнергии в 2024 году (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), заявляют о необходимости отмены ценовых ограничений на рынке электроэнергии в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на регулятора в Facebook.

Регулятор планирует уже 9 ноября установить новые прайс-кепы на рынке электроэнергии, которые будут действовать до 1 апреля.

Главная цель изменений - сделать импорт электричества зимой выгодным, чтобы избежать возможного дефицита.

В то же время, если новые предельные цены не помогут запустить импорт в Украину - "Укрэнерго" придется просить у стран-соседей аварийную помощь, которая в 1,5-2 раза дороже коммерческих цен.

"В следующем году Украина должна отменить предельные цены на электричество для бизнеса, чтобы объединить энергосеть с европейской", - отметил в комментарии Forbes член НКРЭКУ.

При таких условиях цены на электроэнергию в Украине сравняются с ценами в соседних странах.

Напомним, ранее НКРЭКУ заявляла о работе над последующей либерализацией рынка электроэнергии.

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