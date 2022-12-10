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В НКРЕКП подякували ДТЕК за вклад в імплементації європейських правил роботи енергоринку

Фото: НКРЕКП подякував ДТЕК за вклад в імплементації європейських правил роботи енергоринку (dtek com)
Автор: Ілона Свиридова

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) вдячна компанії ДТЕК за активну позицію в імплементації європейських правил прозорості роботи енергоринку (REMIT).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена НКРЕКП Ольгу Бабій у ході закритої зустрічі Energy Club.

"Хочу подякувати корпорації ДТЕК за їхню дуже активну позицію в обговоренні даного законопроекту (№5322 "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках", - ред.). Тому що дійсно, коли ми обговорювали правки, їхні пропозиції стосувались саме практичних застосувань, як це буде реалізовуватись", - сказала вона.

Бабій підкреслила, що прийняття даного законопроекту вкрай необхідно для подальшого розвитку експортно-імпортних операцій між Україною та Європою.

Вона зазначила, що Україна має імплементувати REMIT для виконання своїх міжнародних зобов'язань щодо синхронізації та об'єднання ринків, що дозволить "Укренерго" та "Оператору ринку" об'єднатись з учасниками європейських ринків.

Нагадаємо, REMIT (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency) це регламент Євросоюзу, мета якого виявлення та запобігання зловживанням, що впливають на оптові енергетичні ринки.

Регламент містить такі основні елементи: зобов’язання розкривати інсайдерську інформацію, заборону маніпулювання ринком, звітність за даними.

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