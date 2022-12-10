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В НКРЭКП поблагодарили ДТЭК за вклад в имплементацию европейских правил работы энергорынка

Фото: НКРЭКП поблагодарил ДТЭК за вклад в имплементацию европейских правил работы энергорынка (dtek com)
Автор: Илона Свиридова

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), благодарна компании ДТЭК за активную позицию в имплементации европейских правил прозрачности работы энергорынка (REMIT).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена НКРЭКУ Ольгу Бабий в ходе закрытой встречи Energy Club.

"Хочу поблагодарить корпорацию ДТЭК за их очень активную позицию в обсуждении данного законопроекта (№5322 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по предотвращению злоупотреблений на оптовых энергетических рынках", - ред.). Потому что действительно, когда мы обсуждали правки, их предложения касались именно практических применений, как это будет реализовываться", - сказала она.

Бабий подчеркнула, что принятие данного законопроекта крайне необходимо для дальнейшего развития экспортно-импортных операций между Украиной и Европой.

Она отметила, что Украина должна имплементировать REMIT для выполнения своих международных обязательств по синхронизации и объединению рынков, что позволит "Укрэнерго" и "Оператору рынка" объединиться с участниками европейских рынков.

Напомним, REMIT (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency) – это регламент Евросоюза, цель которого выявление и предотвращение злоупотреблений, влияющих на оптовые энергетические рынки.

Регламент содержит следующие основные элементы: обязательство раскрывать инсайдерскую информацию, запрещение манипулирования рынком, отчетность по данным.

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ДТЭК