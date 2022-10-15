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На НКРЕКП подали в суд через недотримання порядку перегляду "зелених" тарифів

Фото: на НКРЕКП подали в суд через недотримання порядку перегляду "зелених" тарифів (pixabay)
Автор: Сергей Новиков

На Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг подали в суд через недотримання Регулятором порядку перегляду "зелених" тарифів відповідно до курсу євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідь НКРЕКП на запит народного депутата Олексія Гончаренка.

"Інформуємо вас про наявність відповідного судового позову до НКРЕКП щодо питання дотримання порядку перегляду розміру зелених тарифів протягом 2022 року", - йдеться у відповіді.

Регулятор зазначив, що за законом він має раз у квартал переглядати розмір "зеленого" тарифу відповідно до актуального курсу євро, але в кінці березня комісія перестала це робити.

НКРЕКП пояснила це своє рішення бажанням забезпечити стійкість економіки України в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, раніше регулятор пообіцяв перерахувати розмір "зеленого" тарифу відповідно до актуального курсу євро.

Також президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси.

Він підкреслив, що Україна має величезний природний потенціал для розвитку можливостей у зеленій енергетиці та у виробництві зеленого водню.

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