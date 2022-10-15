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На НКРЭКУ подали в суд из-за несоблюдения порядка пересмотра "зеленых" тарифов

Фото: на НКРЭКУ подали в суд из-за несоблюдения порядка пересмотра "зеленых" тарифов (pixabay)
Автор: Сергей Новиков

На Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, подали в суд из-за несоблюдения Регулятором порядка пересмотра "зеленых" тарифов в соответствии с курсом евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ НКРЭКУ на запрос народного депутата Алексея Гончаренко.

"Информируем вас о наличии соответствующего судебного иска к НКРЭКУ по вопросу соблюдения порядка пересмотра размера зеленых тарифов в течение 2022 года", - говорится в ответе.

Регулятор отметил, что по закону он должен раз в квартал пересматривать размер "зеленого" тарифа в соответствии с актуальным курсом евро, но в конце марта комиссия перестала это делать.

НКРЭКУ объяснила свое решение желанием обеспечить устойчивость экономики Украины в условиях военного положения.

Напомним, ранее регулятор пообещал перечислить размер "зеленого" тарифа в соответствии с актуальным курсом евро.

Также президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может стать "зеленым энергохабом" для Европы и наращивать экспорт электроэнергии в ЕС, чтобы заменить "грязные" российские энергоресурсы.

Он подчеркнул, что у Украины огромный природный потенциал для развития возможностей в зеленой энергетике и в производстве зеленого водорода.

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