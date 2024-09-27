НКРЕКП планує усунути обмеження для імпорту електроенергії з ЄС взимку

Мова йде про перегляд граничних цін, які встановлені на оптовому ринку електричної енергії.

Рішення покликане збалансувати енергосистему та забезпечити стабільне електропостачання всіх категорій споживачів.

Воно жодним чином не вплине на фіксований рівень цін на електроенергію для населення, зазначили в комісії.

25 вересня 2024 року комісія на своєму офіційному сайті опублікувала проєкт постанови. Проєкт планується ухвалити 1 жовтня. Після цього розпочнеться публічне обговорення, під час якого будуть враховані позиції всіх учасників ринку електричної енергії.