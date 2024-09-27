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НКРЭКУ планирует устранить ограничения для импорта электроэнергии из ЕС зимой

Фото: НКРЭКУ планирует устранить ограничения для импорта электроэнергии из ЕС зимой (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), готовит решение, которое устранит препятствия для импорта электрической энергии из ЕС с целью покрытия возможного дефицита мощности зимой во время российских террористических атак на энергосистему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление комиссии.

Речь идет о пересмотре предельных цен, установленных на оптовом рынке электрической энергии.

Решение призвано сбалансировать энергосистему и обеспечить стабильное электроснабжение всех категорий потребителей.

Оно никак не повлияет на фиксированный уровень цен на электроэнергию для населения, отметили в комиссии.

25 сентября 2024 года комиссия на своем официальном сайте опубликовала проект постановления. Проект планируется принять 1 октября. После этого начнется публичное обсуждение, на котором будут учтены позиции всех участников рынка электрической энергии.

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Электроэнергия