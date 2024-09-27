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НКРЕКП планує усунути обмеження для імпорту електроенергії з ЄС взимку

П'ятниця 27 вересня 2024 13:58
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НКРЕКП планує усунути обмеження для імпорту електроенергії з ЄС взимку Фото: НКРЕКП планує усунути обмеження для імпорту електроенергії з ЄС взимку (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) готує рішення, яке усуне перешкоди для імпорту електричної енергії з ЄС з метою покриття можливого дефіциту потужності взимку під час російських терористичних атак на енергосистему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення комісії.

Мова йде про перегляд граничних цін, які встановлені на оптовому ринку електричної енергії.

Рішення покликане збалансувати енергосистему та забезпечити стабільне електропостачання всіх категорій споживачів.

Воно жодним чином не вплине на фіксований рівень цін на електроенергію для населення, зазначили в комісії.

25 вересня 2024 року комісія на своєму офіційному сайті опублікувала проєкт постанови. Проєкт планується ухвалити 1 жовтня. Після цього розпочнеться публічне обговорення, під час якого будуть враховані позиції всіх учасників ринку електричної енергії.

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